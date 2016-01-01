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هذا ما وقع لمغربية حاولت التقاط صور من داخل طائرة تونسية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا ما وقع لمغربية حاولت التقاط صور من داخل طائرة تونسية

أخبارنا المغربية 

تعرضت مواطنة مغربية للعنف اللفظي على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية قبل إقلاعها  في اتجاه الدار البيضاء، من قبل أحد أفراد طاقمها.

و كشفت المغربية عبر مداخلة في برنامج "بوليتيكا" أنها قامت بالتقاط بعض الصور من داخل الطائرة بغرض إرسالها لعائلتها بعد عطب أصاب الطائرة، كي تخبرها بسبب تأخر رحلتها، غير أن أحد أفراد طاقم الطائرة أمرها بمحو الصور بلهجة حادة، و لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تم استدعاء الأمن لإجبارها على محو الصور، عبر تهديدها بطردها من الطائرة.

وقالت المواطنة المغربية إنها قامت بنشر ما حدث معها على صفحتها بالفايسبوك، مضيفة أن الخطوط التونسية أرسلت اعتذارا رسميا لها ووعدت بفتح تحقيق في الواقعة.

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