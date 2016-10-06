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موظف يتهم الرباح بتوقيف راتبه بعد مساندته لحزب سياسي معارض

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات دقيقة واحدة مضت
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موظف يتهم الرباح بتوقيف راتبه بعد مساندته لحزب سياسي معارض

أخبارنا المغربية 

اتهم موظف ، عزيز الرباح، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، بتوقيف راتبه انتقاما منه لمشاركته في حملة انتخابية لحزب سياسي معارض بالقنيطرة.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن حوالي 50 موظفا بالبلدية كانوا من المغضوب عليهم نالوا عقاب عزيز الرباح منذ الأسبوعين الأولين في تدبيره للشأن المحلي، عبر تنقيلهم من مصلحة إلى أخرى وتجريد بعض رؤساء المصالح من مهامهم، وهو ما تم اعتباره مسا بحقوق الموظفين في الانتماء السياسي والنقابي الذي يضمنه لهم الدستور.

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1 | عبدو
garnaouiabdel@gmail.com
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مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 10:54
2 | موظف بالجماعة
الحق
يا عزيز رباح هناك عدد من الموظفين المفسدين ومعروفون بالجماعة . داءما يزمرون ويطبلون للمفسدين.لان اصل هؤلاء هو الفساد.حتى توظيفهم اصله فاسد..والصلاح والاصلاح لا يعجبهم.فاعانك الله على خدمة الشعب القنيطري.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 11:10
3 | مخزني
جريمة
هذه جريمة في حق الموظفين.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 11:15
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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