الفتاة القاصر لمياء المعتقلة ضمن "خلية الداعشيات" نالت شهادة من المجلس العلمي قبل 3 أشهر (صور)

أخبارنا المغربية :

كشفت مصادر أن الفتاة القاصر لمياء عزي، القاطنة بمدينة سيدي سليمان و التي اعتقلت قبل أيام ضمن ما سمي ”خلية 10 نساء”، هي تلميذة كان من المفترض أن تشرع في دراستها بالسنة الأولى جذع مشترك من التعليم الثانوي التأهيلي برسم السنة الدراسية 2016/2017.

و نشرت اللجنة المشتركة صورا للمياء ذات 15 ربيعا و هي تتسلم جائزة بمقر عمالة سيدي سليمان من طرف رئيس المجلس العلمي المحلي قبل 3 أشهر، بعدما حصدت الرتبة الأولى على صعيد سيدي سليمان في مسابقة خاصة بحفظ وتجويد القرآن ، و قد سلمت لها شهادة تقديرية ومصحف إلكتروني .



