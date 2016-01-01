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الجديدة : مقرقب كاد يقتل رجل أمن وهذا الأخير يلجأ لسلاحه الوظيفي

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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الجديدة : مقرقب كاد يقتل رجل أمن وهذا الأخير يلجأ لسلاحه الوظيفي

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر من مدينة الجديدة أن رجل أمن قد اضطر إلى اطلاق النار من مسدسه الوظيفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك من أجل السيطرة على منحرف كان في حالة هيجان شديد.

وحسب ذات المصدر، فإن رجل الأمن كان يحاول إيقاف المجرم الذي قام باعتراض سبيل المواطنين تحت تهديد السلاح، إلا أن هذا الأخير قام بتوجيه سيفه نحو رجل الشرطة وكاد أن يصيبه في مقتل ليضطر الشرطي إلى إطلاق النار عليه مصيبا إياه على مستوى الفخذ ومنقذا بذلك حياته وحياة باقي أفراد الدورية.

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