أمن القصر الكبير يوقف "بيجيدية" تجمع البطائق الوطنية
أخبارنا المغربية
أفادت مصادر مطلعة أن أمن القصر الكبير أوقف سيدة موالية لحزب العدالة و التنمية، في ساعة متأخرة من ليلة الأمس ضبطت متلبسة بجمع البطائق الوطنية بغية استعمالها في التصويت لصالح حزب المصباح.
و جاء اعتقال البيجيدية بعد شكاية تقدم بها من طرف أحد مترشحي حزب الحركة الشعبية بالإقليم يتهم فيها المواطنة بالفعل المذكور.
و أفرجت المصالح الأمنية عن الموقوفة بعد وقفة احتجاجية قام بها وصيف وكيل لائحة حزب العدالة و التنمية رفقة أنصاره أمام مفوضية الشرطة.
شاشة أخبارنا
الفتاة القاصر لمياء المعتقلة ضمن "خلية الداعشيات" نالت شهادة من المجلس العلمي قبل 3 أشهر (صور)
أخبارنا المغربية : كشفت مصادر أن الفتاة القاصر لمياء عزي، القاطنة بمدينة سيدي سليمان و التي اعتقلت قبل أيام ضمن ما سمي ”خلية 10 نساء”، هي تلميذة كان ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟