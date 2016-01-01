أمن القصر الكبير يوقف "بيجيدية" تجمع البطائق الوطنية

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أخبارنا المغربية

أفادت مصادر مطلعة أن أمن القصر الكبير أوقف سيدة موالية لحزب العدالة و التنمية، في ساعة متأخرة من ليلة الأمس ضبطت متلبسة بجمع البطائق الوطنية بغية استعمالها في التصويت لصالح حزب المصباح.

و جاء اعتقال البيجيدية بعد شكاية تقدم بها من طرف أحد مترشحي حزب الحركة الشعبية بالإقليم يتهم فيها المواطنة بالفعل المذكور.

و أفرجت المصالح الأمنية عن الموقوفة بعد وقفة احتجاجية قام بها وصيف وكيل لائحة حزب العدالة و التنمية رفقة أنصاره أمام مفوضية الشرطة.