زاكورة.. مصالح الدرك الملكي تكشف حقيقة اتهامات وكيل لائحة لعون سلطة
أخبارنا المغربية - الرباط
علم لدى السلطات المحلية لإقليم زاكورة أن مصالح الدرك الملكي باشرت تحت إشراف النيابة العامة، البحث في شكاية وضعها وكيل إحدى لوائح الترشيح ضد عون سلطة، ولم يثبت لها ما يؤكد صحة الاتهامات الواردة فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وكيل إحدى لوائح الترشيح وضع هذه الشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة ضد أحد أعوان السلطة يتهمه فيها باستمالة الناخبين للتصويت لفائدة إحدى الهيئات السياسية على مستوى مكتب التصويت الكائن بدوار "أولاد اوشاح" بجماعة وقيادة "ترناتة"
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