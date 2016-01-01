انقلاب شاحنة كوكا كولا وهذا مصير سائقها

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة اليوم الجمعة باولاد امبارك اقليم بني ملال ، بعدما فقد سائق شاحنة تابعة لشركة كوكا كولا السيطرة على المقود ، وانقلبت به وسط الطريق ، مما أدى الى اصابته رفقة مرافقيه بجروح متوسطة ،وتم نقل احد المصابين الى المستعجلات ،نظرا لجروحه الخطيرة ، فيما انكسرت قنينات المشروربات والصناديق ، وتهشم زجاج الواقية الامامية للشاحنة .

وتدخل مواطنون وقدموا المساعدة للمصابين ،وجمعوا جميع الصناديق ، كما تم فتح التحقيق في الحادث من طرف الدرك الملكي .