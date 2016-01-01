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انقلاب شاحنة كوكا كولا وهذا مصير سائقها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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انقلاب شاحنة كوكا كولا وهذا مصير سائقها

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

وقعت حادثة سير خطيرة اليوم الجمعة باولاد امبارك اقليم بني ملال ، بعدما فقد سائق شاحنة تابعة لشركة كوكا كولا السيطرة على المقود ، وانقلبت به وسط الطريق ، مما أدى الى اصابته رفقة مرافقيه بجروح متوسطة ،وتم نقل احد المصابين الى المستعجلات ،نظرا لجروحه الخطيرة ، فيما انكسرت قنينات المشروربات والصناديق ، وتهشم زجاج الواقية الامامية للشاحنة .

وتدخل مواطنون وقدموا المساعدة للمصابين ،وجمعوا جميع الصناديق ،  كما تم فتح التحقيق في الحادث من طرف الدرك الملكي .

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