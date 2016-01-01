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سيارة مجهولة تدهس عضوا بالبيجيدي و ترديه قتيلا بالقنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
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سيارة مجهولة تدهس عضوا بالبيجيدي و ترديه قتيلا بالقنيطرة

أخبارنا المغربية ــ القنيطرة

لفظ أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية أنفاسه الأخيرة، و ذلك بعدما تم دهس دراجته النارية بمدينة القنيطرة، من طرف سيارة رباعية الدفع مجهولة.

و توفي العضو المدعو قيد حياته "ميلود ملوك" على الفور، فيما تم نقل رفيقه  الذي كان يمتطي معه دراجة نارية، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

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