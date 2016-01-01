صيد الانتخابات : السيلفي يطيح ب 5 ناخبين بالناضور
بواسطة 52 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أكدت مصادر محلية من مدينة الناضور أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من اعتقال 5 أشخاص اليوم الجمعة بإحدى الجماعات القروية بعد تورطهم في التقاط صور سيلفي من داخل مخادع التصويت.
وحسب ذات المصدر، فإن الموقوفين ضبطوا متلبسين وهم يلتقطون صورا مع ورقة التصويت ليتقرر إبلاغ عناصر الدرك الملكي التي قامت باعتقالهم.
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