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بلاغ: فيديو قيام رئيس مكتب تصويت بالقنيطرة بوضع أوراق تصويت بصندوق الاقتراع "يحمل عدة مغالطات"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بلاغ: فيديو قيام رئيس مكتب تصويت بالقنيطرة بوضع أوراق تصويت بصندوق الاقتراع "يحمل عدة مغالطات"

 

أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأن مقطع الفيديو الذي تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ويدعي مروجوه قيام رئيس أحد مكاتب التصويت بجماعة القنيطرة بوضع مجموعة من أوراق التصويت بصندوق الاقتراع، "يحمل عدة مغالطات".

وأكدت المصادر ذاتها، أنه تبعا للأبحاث التي تمت مباشرتها بهذا الخصوص، فإن رئيس مكتب التصويت الظاهر بالشريط كان يرتب المطبوعات التي تدخل ضمن تجهيزات مكتب التصويت، ويقوم بالتحضيرات الأولية، قبل افتتاح المكتب على الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت إلى أن المكتب المذكور قد فتح في ظروف عادية بحضور ممثلي بعض لوائح الترشيح المتنافسة دون إبدائهم لأية ملاحظات في الموضوع.

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