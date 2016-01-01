الشرطة الإيطالية تكشف عن تفاصيل جريمة حرق بشعة راحت ضحيتها مهاجرة مغربية شابة
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
بعد أن تطرقت أخبارنا لحادثة وفاة مهاجرة مغربية شابة احتراقا داخل شقتها ببلدة صاصومي، كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة عن التفاصيل الكاملة للواقعة والتي أظهرت أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مكتملة الأركان نفذها لاجئ باكستاني في حق الضحية.
الشرطة تشبثت بخيط رفيع خلال التحريات يخص لاجئا باكستانيا يعيش في مركز إيواء كانت الضحية وزوجها يعطفان عليه ويستضيفانه من حين لآخر لتناول الوجبات معهما كصديق للعائلة، حيث عند تعميق البحث معه ظهر عليه اﻻرتباك لينهار ويعترف باقترافه للجريمة.
المجرم جاء إلى بيت الضحية عندما كان الزوج غائبا وحاول الاعتدء جنسيا على الزوجة حاملا سكينا لكنها قاومت واحتمت بالمرحاض رغم إصابتها بجروح، وعندما تعذر عليه الوصول إليها ومخافة افتضاح أمره قام بقطع أنبوب الغاز وتركه ينتشر في المنزل ثم أشعل النار وغادر تاركا الضحية تتفحم.
وللتمويه أكثر، قام المجرم بإبلاغ الزوج هاتفيا بنشوب النيران في منزله كما كان حاضرا خلال عملية الانقاذ التي كان يقوم بها الإطفائيون.
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