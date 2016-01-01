تحذير للمغاربة ...حليب مجفف فاسد يباع في الأسواق بأثمنة بخسة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت تقارير إعلامية أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الحليب المجفف الفاسد مطروحة للبيع في الأسواق الشعبية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكز قروية محيطة بهما.

وقالت يومية المساء أن أسرة مكونة من 5 أفراد قد نقلت إلى المستعجلات بعد تناولها لهذا الحليب ، حيث ساعد التدخل العلاجي السريع في إنقاذ حياتهم.

وأضافت ذات المصادر أن الحليب الفاسد المطروح للبيع بأسواقنا قد تم استيراده من إسبانيا بأثمنة رخيصة جدا لكونه غير صالح للإستهلاك الآدمي ، كما يشجع رخص ثمنه المواطنين على اقتنائه .

هذا وقد تم حجز كميات كبيرة من هذا الحليب المجفف فيما لا يعرف تحديدا الكمية التي لازالت مطروحة في الأسواق.