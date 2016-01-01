الرئيسية | حوادث وقضايا | تحذير للمغاربة ...حليب مجفف فاسد يباع في الأسواق بأثمنة بخسة

تحذير للمغاربة ...حليب مجفف فاسد يباع في الأسواق بأثمنة بخسة

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تحذير للمغاربة ...حليب مجفف فاسد يباع في الأسواق بأثمنة بخسة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت تقارير إعلامية أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الحليب المجفف الفاسد مطروحة للبيع في الأسواق الشعبية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكز قروية محيطة بهما.

وقالت يومية المساء أن أسرة مكونة من 5 أفراد قد نقلت إلى المستعجلات بعد تناولها لهذا الحليب ، حيث ساعد التدخل العلاجي السريع في إنقاذ حياتهم.

وأضافت ذات المصادر أن الحليب الفاسد المطروح للبيع بأسواقنا قد تم استيراده من إسبانيا بأثمنة رخيصة جدا لكونه غير صالح للإستهلاك الآدمي ، كما يشجع رخص ثمنه المواطنين على اقتنائه .

هذا وقد تم حجز كميات كبيرة من هذا الحليب المجفف فيما لا يعرف تحديدا الكمية التي لازالت مطروحة في الأسواق.

مجموع المشاهدات: 359 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

لعنة السياسة

محمد لغويبي

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات