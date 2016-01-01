خطير..هكذا أرسل مختل عقليا شابا يمر بجانبه للإنعاش
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا يعاني من اضطرابات نفسية أقدم أمس السبت بأحد شوارع بني ملال، على توجيه طعنة غادرة بسكين لشاب كان يمر بجانبه ، وأصابه على مستوى بطنه إصابة خطيرة ،تطلبت نقله الى المستشفى الجهوي ببني ملال ،حيث لا تزال حالته الصحية حرجة.
هذا وفتحت عناصر الأمن التحقيق في الحادث ، واعتقلت المعتدي ، للتحقيق معه ، خصوصا وأن مرضه النفسي في مراحله الأولى.
والغريب أن الضحية سبق وأن تعرض لطعنة غادرة من أحد المدمنين ،أصابته بجرح غائر في وجهه ، واليوم يسقطه حظه من جديد في يد هذا المضطرب الذي أصابه بطعنة في بطنه .
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