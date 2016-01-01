الرئيسية | حوادث وقضايا | نقل مرشحين" مكردعين إلى مصحات الرباط بعد صدمتهم بنتائج الانتخابات

نقل مرشحين" مكردعين إلى مصحات الرباط بعد صدمتهم بنتائج الانتخابات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نقل مرشحين" مكردعين إلى مصحات الرباط بعد صدمتهم بنتائج الانتخابات

 

أخبارنا المغربية 

أصيب عدد من المرشحين بأزمة صحية طارئة، بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و التي أخرجتهم من قبة البرلمان.

و قالت صحيفة الأخبار أن مصحات الرباط استقبلت، فجر أمس السبت، مرشحا حركيا بجهة الرباط، فشل للمرة الثانية في الفوز بمقعد برلماني، بعدما فاز بثلاث ولايات برلمانية.

و تابعت نفس اليومية أن نتائج الدائرة الانتخابية الرماني تيفلت، تسبت في إرسال أحد المرشحين إلى مصحة رباطية، بعد فشله في ضمان مقعده الانتخابي الذي ظل يشغله منذ سنة 1997 ومكنه من تولي حقيبة وزارية.

 

و قالت نفس اليومية أن لائحة المرحشين "المكردعين" الذين أنهوا ليلة إعلان النتائج، قد اتسعت لتشمل اثنين من المرشحين في العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى مرشح للحمامة بجهة مراكش ـ آسفي، لم يصدق عدم نجاحه في ولوج قبة البرلمان بعد أن عمر بها مدة خمس ولايات متتالية.

مجموع المشاهدات: 8239 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات