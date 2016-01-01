نقل مرشحين" مكردعين إلى مصحات الرباط بعد صدمتهم بنتائج الانتخابات
أخبارنا المغربية
أصيب عدد من المرشحين بأزمة صحية طارئة، بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و التي أخرجتهم من قبة البرلمان.
و قالت صحيفة الأخبار أن مصحات الرباط استقبلت، فجر أمس السبت، مرشحا حركيا بجهة الرباط، فشل للمرة الثانية في الفوز بمقعد برلماني، بعدما فاز بثلاث ولايات برلمانية.
و تابعت نفس اليومية أن نتائج الدائرة الانتخابية الرماني تيفلت، تسبت في إرسال أحد المرشحين إلى مصحة رباطية، بعد فشله في ضمان مقعده الانتخابي الذي ظل يشغله منذ سنة 1997 ومكنه من تولي حقيبة وزارية.
و قالت نفس اليومية أن لائحة المرحشين "المكردعين" الذين أنهوا ليلة إعلان النتائج، قد اتسعت لتشمل اثنين من المرشحين في العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى مرشح للحمامة بجهة مراكش ـ آسفي، لم يصدق عدم نجاحه في ولوج قبة البرلمان بعد أن عمر بها مدة خمس ولايات متتالية.
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