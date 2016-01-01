خطير...إيقاف عنصرين مناصرين ل"داعش" بطانطان وكلميم أحدهما شقيق إحدى الموقوفات ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا
مكن البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص الخلية الإرهابية المكونة من عشر فتيات مواليات لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" التي تم تفكيكها مؤخرا بعدة مدن بالمملكة، من إيقاف اليوم الاحد، عنصرين مناصرين لهذا التنظيم الإرهابي بمدينتي طانطان وكلميم، أحدهما شقيق إحدى الموقوفات، وذلك بعدما تأكد تورطهما في السعي للحصول على مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات من ضيعة فلاحية بمدينة كلميم.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه هذه العملية مكنت من حجز لدى أحد الموقوفين، ورقة خطية تتضمن لائحة للمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة لراية تجسد ل"داعش" وكذا كتابات حائطية بمنزله تمجد لهذا التنظيم الإرهابي.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة بشأن المواد المشبوهة التي تم حجزها لدى المشتبه فيهن على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية السالفة الذكر، أثبتت أن الأمر يتعلق بمواد كيماوية أساسية تدخل في إعداد وتحضير العبوات الناسفة.
وأضاف البلاغ أن البحث الجاري مع المشتبه فيهن أثبت أنهن كن ينشرن ويتداولن وثائق وإصدارات تتضمن وصفات لتحضير وصناعة مختلف أنواع المتفجرات، وموسوعات لكيفية استعمال الأسلحة وحرب العصابات، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو تظهر الجرائم الدموية التي يقترفها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" وكذا خطب لقادته يدعون من خلالها مناصريه للالتحاق بمعسكراته.
وأشار المصدر ذاته الى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
شاشة أخبارنا
اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح تعرضت الصحفية في راديو بلوس بشرى الضو ، رفقة فريق برنامج "ضربك الضو" ، للاعتداء أمس السبت أمام مقر حزب الاستقلال، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟