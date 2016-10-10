فظيع: أب يذبح ابنه المدمن على المخدرات بالدارالبيضاء
أخبارنا المغربية
أقدم أب بمنطقة الهراويين بالبيضاء على ذبح ابنه القاصر بعدما اكتشف إدمانه على المخدرات، خاصة بعدما كثرت مطالبه المالية بشكل يومي.
و أشارت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الضحية نجا من الموت بأعجوبة، إذ ما زال تحت المراقبة الطبية بقسم الانعاش بالمركز الاسشفائي ابن رشد.
و أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي الأب المتهم على الوكيل العام للملك بجناية محاولة القتل.
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عدد التعليقات (2 تعليق)
اما الابن والاب هم ضحايا
الله يهدي شباب المسلمين وتحفظهم من هذ الفتن
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