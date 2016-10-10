فظيع: أب يذبح ابنه المدمن على المخدرات بالدارالبيضاء

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أقدم أب بمنطقة الهراويين بالبيضاء على ذبح ابنه القاصر بعدما اكتشف إدمانه على المخدرات، خاصة بعدما كثرت مطالبه المالية بشكل يومي.

و أشارت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الضحية نجا من الموت بأعجوبة، إذ ما زال تحت المراقبة الطبية بقسم الانعاش بالمركز الاسشفائي ابن رشد.

و أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي الأب المتهم على الوكيل العام للملك بجناية محاولة القتل.