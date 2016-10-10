الرئيسية | حوادث وقضايا | فظيع: أب يذبح ابنه المدمن على المخدرات بالدارالبيضاء

فظيع: أب يذبح ابنه المدمن على المخدرات بالدارالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فظيع: أب يذبح ابنه المدمن على المخدرات بالدارالبيضاء

أخبارنا المغربية 

أقدم  أب بمنطقة الهراويين بالبيضاء على ذبح ابنه القاصر بعدما اكتشف إدمانه على المخدرات، خاصة بعدما كثرت مطالبه المالية بشكل يومي.

و أشارت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الضحية نجا من الموت بأعجوبة، إذ ما زال تحت المراقبة الطبية بقسم الانعاش بالمركز الاسشفائي ابن رشد.

و أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي الأب المتهم على الوكيل العام للملك بجناية محاولة القتل.

مجموع المشاهدات: 5976 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | متضرر
mecabs@hotmail.com
لماذا لم يكون العنوان مسخوط ولادو تاني يدبه ابنه . انا ارى الاباء هم من يضرون اولادهم اكثر حيث عوض ان يربوهم و يعلمونهم يكون مصيرهم الانحراف اما الابناء لا يمكن ان يغيروا حياة اباءهم او ان يجعلوهم منحرفين. و في مجتمع اعوج التفكير يبرء الجاني و يتهم الضحية
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/10 - 12:38
2 | مغربية
اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين
الاثم علي من يدخل هده المخدرات ومن يروجها بين الشباب


اما الابن والاب هم ضحايا

الله يهدي شباب المسلمين وتحفظهم من هذ الفتن
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/10 - 01:05
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات