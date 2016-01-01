تنغير: مسخوط الوالدين يقتل والده بـ "النيف" و يلوذ بالفرار

محمد ايت حساين

اهتزت ساكنة تاعومارت التابعة لقيادة النيف اقليم تنغير ،صباح اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل راح ضحيتها اب بعد تلقيه طعنة بسكين من طرف ابنه قبل ان يلوذ بالفرار.

وحلت عناصر الدرك الملكي لالنيف والمركز القضائي للدرك الملكي بتنغير الى مكان وقوع الجريمة ، حيث باشرت تحرياتها المكثفة والاولية ، لتحديد مكان تواجد الجاني الفار، من اجل اعتقاله و فتح تحقيق في ملابسات اقترافه لجريمة قتل في حق والده.

وحسب مصدر امني مسؤول فان ملابسات هذه الجريمة غامضة الى حدود الساعة ، مؤكدا ان مصالح المركز القضائي ومركز الدرك الملكي لالنيف تكثف جهودها للوصول الى مكان تواجد الجاني ، واعتقاله ، وسيتم فتح تحقيق تحث اشراف النيابة العامة.