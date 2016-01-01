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اعتقال " كسالة " على خلفية قضية اختطاف رضيعة من داخل مصحة الهاروشي بالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اعتقال " كسالة " على خلفية قضية اختطاف رضيعة من داخل مصحة الهاروشي بالبيضاء

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة ، ان أمن البيضاء قد ألقى صبيحة هذا اليوم القبض على سيدة تعمل كـ " كسالة " بحمام شعبي ، اشتبه في تورطها في قضية اختطاف رضيعة من داخل مصحة الهاروشي بالدار البيضاء ، حيث باشرت معها مصالح الأمن تحقيقا اتضح بعده أن المشتبه في أمرها لا علاقة لها بالموضوع ،حيث تم إخلاء سبيلها بعد ذلك .


جدير بالذكر أن مصالح الأمن باشرت عملية البحث عن السيدة التي قامت باختطاف الرضيعة التي أثار موضوعها جدلا كبيرا في المغرب ، قبل أن تعود لحضن والدتها في ظروف صحية جيدة ، أعقب ذلك التفاتة كريمة من جلالة الملك لهذه الأسرة التي عاشت ظروفا عصيبة جدا اثر اختطاف رضيعتها من داخل المصحة المذكورة سابقا .

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