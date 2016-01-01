متهم بـ " الإغتصاب " يعود مجددا للبرلمان عبر " حصان " الاتحاد الدستوري

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في واحدة من طرائف الانتخابات التشريعية بالمغرب ، تمكن حسن عاريف عن حزب الاتحاد الدستوري ، المتابع في قضية اغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف ، من ضمان مقعده بالبرلمان بعد احتلاله للمرتبة الرابعة في دائرة الصخيرات – تمارة ، خلف حزبي البيجيدي و الجرار ، بحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية .

المثير في القضية أن ساكنة الإقليم عموما وعين العودة على وجه التحديد صوتت بكثافة على هذا الرجل ، رغم افتضاح أمر اغتصابه لـ " مليكة السليماني " موظفة الأوقاف التي أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر حاليا 5 سنوات ، رفض الاعتراف به ، رغم كل الدفوعات الجينية التي تقدمت بها السليماني ، و التي تؤكد أن الطفل من صلب عاريف ، ناهيك عن مشاكل اخرى فجرها شقيق البرلماني ، من خلال حوار خاص مع " أخبارنا " اتضح إثره أن عاريف قام بتزوير وثائق رسمية كما صرح شقيقه من أجل حرمانه من حقه في الإرث .

هذا و قد سبق للقضاء قبل حوالي 3 سنوات أن أدان البرلماني حسن عاريف بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم، بتهمة " الاغتصاب وفض البكارة " ، قبل أن يتم تغيير مجرى الملف من غرفة الجنايات بالرباط إلى الدار البيضاء، بعد تقديم نقض الحكم.