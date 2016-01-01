عاجل : عشريني يلقي بنفسه من فوق عمارة بمكناس وسط ذهول من عاينوا الواقعة ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أفادت مصادر مؤكدة من مدينة مكناس ، أن شابا عشرينيا ، أقدم قبل لحظات من الآن على الانتحار ، بعدما ألقى بنفسه من فوق عمارة بشارع الحسن الثاني .

ذات المصادر أكدت أن شهود عيان حاولوا جاهدا ثني هذا الشاب عن تنفيذ عملية الانتحار ، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ، بعد أن حسم الأمر وألقى بنفسه من فوق هذه العمارة .

هذا و قد جرى نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس ، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع من اجل معرفة الأسباب التي قادت الشاب للانتحار .