بالفيديو : مواطنون بفاس يمسكون بلص سرق هاتف فتاة "وداروليه شوهة "

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو مصور حديثا يخص عملية عقاب جماعي قام به مواطنون بفاس بعدما تمكنوا من إلقاء القبض على أحد اللصوص.

وحسب مصادر فايسبوكية، فإن اللص قام بخطف هاتف نقال من يد فتاة بحي الوفاء، إلا أن مجموعة من الشباب قاموا بمطاردته وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، حيث أوسعوه ضربا وشتما كما صوروا وجه بشكل واضح قبل أن يطلبوا حضور الشرطة .