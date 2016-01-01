وحش آدمي يغتصب طفلا مقابل إصلاح دراجته بتارودانت

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أصيبت أم بصدمة كبيرة بتارودانت، أمس الأحد، وهي تكتشف أن فلذة كبدها، الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، تعرض طيلة ثلاثة أشهر لجروح لن تتوقف عن النزيف طيلة حياته، على يد "سيكليس".

و أشارت يومية الصباح أن "السيكليس" انتهك جسد الطفل، بشكل متكرر، مقابل إصلاح الأعطاب التي تصيب دراجته الصغيرة.

و استغربت اليومية من كون البيدوفيل شخص في عز لياقته، إذ يبلغ من العمر 33 سنة، لكنه فضل أن يستغل فقر الطفل وعجزه عن توفير دريهمات يصلح بها الدراجة التي يلعب بها.