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فضيحة أخلاقية أخرى بمراكش بطلها سائح خليجي

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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فضيحة أخلاقية أخرى بمراكش بطلها سائح خليجي

أخبارنا المغربية :

في فضيحة أخلاقية جديدة تهز مراكش ، جرى ضبط سائح خليجي وهو يصور فتيات في أوضاع مثيرة لاستخدام الأشرطة في الدعاية الجنسية.

و جاء التحرك الأمني حسب يومية "أخبار اليوم" ، على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر فيديوهات وصور لفتيات مغربيات من قلب العلب والأندية الليلية بالمدينة، والتي يعمد إلى نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم العديد من المواقع الإباحية بإعادة بثها.

و يضيف المصدر، أن المصالح الأمنية تمكنت من التعرف على العديد من المؤسسات الفندقية التي تم بها تصوير الفيديوهات المثيرة، مرجحة بأن تنتهي التحريات الأمنية بسقوط شبكة جديدة للدعارة الراقية بمراكش، بعد أقل من ثلاثة على الحملة التي قام بها الأمن، في شهر يوليوز الماضي، والتي جاءت مباشرة بعد التحقيق التلفزيوني الصادم، الذي بثته القناة الفرنسية تي.إف1، خلال شهر رمضان المنصرم، بعنوان " ألف فتاة وفتاة"  حول موضوع الدعارة في مراكش.

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