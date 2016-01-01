اعتقال عنصرين من القوات المساعدة بآسفي اغتصابا فتاة مختلة عقليا
أخبارنا المغربية :
وقفت فرقة أمنية متنقلة بمدينة آسفي عنصرين يعملان في جهاز القوات المساعدة، بعد ضبطهما في حالة تلبس باغتصاب فتاة في منطقة خلاء.
وكشفت الأبحاث الأولية للأمن أن الضحية مختلة عقليا، وكانت تجوب شوار مدينة آسفي.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن إخبارية توصلت بها مصالح الأمن عجلت بانتقال دورية أمنية إلى مكان الحادث، حيث حوصر المشتبه فيهما وهما يتناوبان على اغتصاب الفتاة المختلة عقليا، حيث كشفت التحقيقات الأمنية معهما أنهما يعملان ضمن فريق حراسة وتأمين الميناء التجاري لمدينة آسفي التابع لجهاز القوات المساعدة، وفق ما أوردت يومية "الأخبار" في عدد الغد .
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