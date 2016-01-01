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شرطة مراكش تبطل مفعول قنبلة تقليدية تم العثور عليها أمام فندق

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 3 دقيقة مضت
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شرطة مراكش تبطل مفعول قنبلة تقليدية تم العثور عليها أمام فندق

أخبارنا المغربية 

تمكنت الشرطة العلمية من إبطال مفعول قنبلة تقليدية تم العثور عليها بالحديقة الخارجية لأحد الفنادق المصنفة بالمنطقة السياحية بالحي الشتوي، غير بعيد عن مقر محكمة الاستئناف، بالمدينة الحمراء. 

و قالت صحيفة الأخبار أن  حارسا للسيارات بأحد شوارع الحي الشتوي، دخل إلى حديقة الفندق من أجل تعبئة قنينة بالماء قبل أن يعثر على القنبلة مربوطة إلى هاتف نقال، دون أن يعرف أنها قنبلة، ما جعله يدخلها إلى الفندق.

و عرض الحارس المذكور القنبلة اليدوية على العاملين في مصلحة الاستقبال الذين هربوا إلى الخارج، قبل أن يتم الاتصال بمصالح الأمن، حيث حضر العشرات من المسؤولين الأمنيين، ضمنهم عناصر من الشرطة العلمية.

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