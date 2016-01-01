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عاجل : انهيار منزلين بدرب السلطان بالبيضاء و السبب قنينة غاز

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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عاجل : انهيار منزلين بدرب السلطان بالبيضاء و السبب قنينة غاز

أخبارنا المغربية 

شهدت مقاطعة درب سلطان  بمدينة الدارالبيضاء قبل دقائق، انهيار منزلين مكونين من ثلاثة طوابق. 

و تحدثت مصادر فايسبوكية على كون الحادث تسببت فيه قنينة غاز من الحجم الصغير بعدما انفجرت مخلفة انهيار المنزلين.

و حلت العناصر الأمنية بعين المكان ، حيث تم استخراج  رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.

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