عاجل : انهيار منزلين بدرب السلطان بالبيضاء و السبب قنينة غاز
أخبارنا المغربية
شهدت مقاطعة درب سلطان بمدينة الدارالبيضاء قبل دقائق، انهيار منزلين مكونين من ثلاثة طوابق.
و تحدثت مصادر فايسبوكية على كون الحادث تسببت فيه قنينة غاز من الحجم الصغير بعدما انفجرت مخلفة انهيار المنزلين.
و حلت العناصر الأمنية بعين المكان ، حيث تم استخراج رجل و امرأة مسنة فيما لا زال البحث متواصلا عن بقية السكان الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.
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