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بنكيران يداعب حفيدته قبل تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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بنكيران يداعب حفيدته قبل تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية (صور) بنكيران يداعب حفيدته قبل تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية (صور)

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

قبل تنقله إلى الدار البيضاء للقاء الملك محمد السادس، الذي عينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية ، استغل عبد الإله بنكيران، الامين العام حزب العدالة والتنمية، صبيحة أمس الاثنين، لقضاء بعض الوقت مع عائلته.

و التقط محمد يتيم ، القيادي البارز في الحزب ، صورا لبنكيران و هو يداعب  حفيدته " شامة "، وكتب في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" : " صباح يومه الاثنين .. قبل استقباله من لدن جلالة الملك .. الزعيم مع حفيدته بعدسة محمد يتيم ".

يذكر أن الملك محمد السادس استقبل، بعد زوال أمس الاثنين، عبد الإله بنكيران الذي كان مرفوقا بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها، و كلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

 

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