بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عاشت ساكنة حي العيون بمنطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، أمس ، ليلة بيضاء ، إثر انهيار سقف منزل ، بفعل انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير في منزل مجاور لمكان الحادث .
الحادث خلف مقتل سيدتين ، فيما أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة ،
حيث باشرت مصالح الوقاية المدنية عملية البحث عن ضحايا مفترضين تحت الأنقاض ، بحضور كل عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ورئيس المنطقة الأمنية ، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مسلسل البحث .
شاشة أخبارنا
بعد نكسة 7 أكتوبر .. ثاني زعيم حزبي يقرر الرحيل
أخبارنا المغربية - متابعة كشفت مصادر مطلعة ليومية آخر ساعة ، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بات يواجه مصير حليفه صلاح الدين مزوار، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟