الرئيسية | حوادث وقضايا | بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع

بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عاشت ساكنة حي العيون بمنطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، أمس ، ليلة بيضاء ، إثر انهيار سقف منزل ، بفعل انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير في منزل مجاور لمكان الحادث .

الحادث خلف مقتل سيدتين ، فيما أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة ،

حيث باشرت مصالح الوقاية المدنية عملية البحث عن ضحايا مفترضين تحت الأنقاض ، بحضور كل عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ورئيس المنطقة الأمنية ، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مسلسل البحث .

 

مجموع المشاهدات: 186 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات