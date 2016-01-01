بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عاشت ساكنة حي العيون بمنطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، أمس ، ليلة بيضاء ، إثر انهيار سقف منزل ، بفعل انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير في منزل مجاور لمكان الحادث .

الحادث خلف مقتل سيدتين ، فيما أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة ،

حيث باشرت مصالح الوقاية المدنية عملية البحث عن ضحايا مفترضين تحت الأنقاض ، بحضور كل عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ورئيس المنطقة الأمنية ، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مسلسل البحث .