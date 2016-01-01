داعشيان مغربيان جديدان يقعان في قبضة الأمن الإسباني

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أعلنت وسائل إعلام إسبانية أن عناصر الحرس المدني قد تمكنت اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على شخصين من أصل مغربي يشتبه في انتمائمها لتنظيم داعش الإرهابي.

وحسب نفس المصدر، فإن العملية نفذت بالتزامن بمدينتي خيخون وسان سيباستيان، حيث تمت مداهمة منزليهما واعتقالهما مع حجز ما وجدوه بالداخل.