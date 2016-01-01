داعشيان مغربيان جديدان يقعان في قبضة الأمن الإسباني
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أعلنت وسائل إعلام إسبانية أن عناصر الحرس المدني قد تمكنت اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على شخصين من أصل مغربي يشتبه في انتمائمها لتنظيم داعش الإرهابي.
وحسب نفس المصدر، فإن العملية نفذت بالتزامن بمدينتي خيخون وسان سيباستيان، حيث تمت مداهمة منزليهما واعتقالهما مع حجز ما وجدوه بالداخل.
شاشة أخبارنا
أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
أخبارنا المغربية - الرباط تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تصويت أفراد من العائلة الملكية لصالح حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية الي نظمت بالمغرب ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟