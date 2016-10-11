حافلة سياح ألمان تتعرض للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ محتجين بضواحي خنيفرة
أخبارنا المغربية
تعرضت حافلة سياح ألمان زوال أمس الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ على مستوى جماعة "واو مانة" بإقليم خنيفرة.
و أشارت مصادر محلية أن التلاميذ الذين رشقوا الحافلة كانوا في مسيرة احتجاجية رفقة ذويهم، للمطالبة بإحداث مؤسسة تعليمية بجماعة "واو مانة" .
و تسبب الحادث في تكسير زجاج الحافلة، في حين لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.
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