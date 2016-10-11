حافلة سياح ألمان تتعرض للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ محتجين بضواحي خنيفرة

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تعرضت حافلة سياح ألمان زوال أمس الاثنين، للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ على مستوى جماعة "واو مانة" بإقليم خنيفرة.

و أشارت مصادر محلية أن التلاميذ الذين رشقوا الحافلة كانوا في مسيرة احتجاجية رفقة ذويهم، للمطالبة بإحداث مؤسسة تعليمية بجماعة "واو مانة" .

و تسبب الحادث في تكسير زجاج الحافلة، في حين لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.