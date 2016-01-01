غريب..هكذا أجهز مجهولون على حقل لفاكهة الرمان (صور)
أخبارنا المغربية - جمال مابس
علمت "أخبارنا" أن مجهولون أقدموا على اتلاف حقل لفاكهة الرمان بضواحي حد البرادية اقليم الفقيه بن صالح ، والغريب أنهم استعملوا السكاكين في عملهم التخريبي ، وأصابوا بها جميع الفاكهة بالأشجار ، مما تسبب في خسارة فادحة لصاحب الضيعة .
ووفق مصادر "أخبارنا" فهذا العمل التخريبي لم يسبق أن شهدته المنطقة المعروفة بالجودة العالية للرمان ، وخلف ذلك صدمة لاصحاب الحقل وللجيران ، الذين رفعوا من اليقظة خوفا من أن يعيد هؤلاء المعتدين فعلتهم بباقي الحقول.
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