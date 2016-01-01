مُحزن .. وفاة مفاجئة لتلميذ أثناء حصة التربية البدينة بتارويرت (صورة)

أخبارنا المغربية :

في خبر محزن ، لفظ أحد التلاميذ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ ، صباح اليوم الثلاثاء ، خلال حصة التربية البدنية باعدادية علال بن عبد الله بتاوريرت.

و تم نقل التلميذ "ع. براد" الذي يظهر في الصورة و المنحدر من جماعة غفولة نواحي تاوريرت ، إلى مستودع الأموات بمستشفى تارويرت ، قصد اخضاعه لعملية تشريح الجثة بغرض معرفة ظروف و ملابسات وفاته.

هذا، و عمت أجواء من الحزن بالمؤسسة المذكورة بعد انتشار خبر وفاة التلميذ الذي شكل صدمة لزملائه و أفراد أسرته .