مُحزن .. وفاة مفاجئة لتلميذ أثناء حصة التربية البدينة بتارويرت (صورة)
أخبارنا المغربية :
في خبر محزن ، لفظ أحد التلاميذ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ ، صباح اليوم الثلاثاء ، خلال حصة التربية البدنية باعدادية علال بن عبد الله بتاوريرت.
و تم نقل التلميذ "ع. براد" الذي يظهر في الصورة و المنحدر من جماعة غفولة نواحي تاوريرت ، إلى مستودع الأموات بمستشفى تارويرت ، قصد اخضاعه لعملية تشريح الجثة بغرض معرفة ظروف و ملابسات وفاته.
هذا، و عمت أجواء من الحزن بالمؤسسة المذكورة بعد انتشار خبر وفاة التلميذ الذي شكل صدمة لزملائه و أفراد أسرته .
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