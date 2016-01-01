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خطير .. هكذا أجهزت سيدة مخمورة على زوجها بطريقة بشعة وقتلته على الفور ليلة عاشوراء

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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خطير .. هكذا أجهزت سيدة مخمورة على زوجها بطريقة بشعة وقتلته على الفور ليلة عاشوراء خطير .. هكذا أجهزت سيدة مخمورة على زوجها بطريقة بشعة وقتلته على الفور ليلة عاشوراء

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة أجهزت على زوجها ليلة عاشوراء بحي الانعاش ببني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالزوجة الجانية كانت على خلاف مع زوجها ، وبصدد الطلاق منه ، وتسللت إلى منزله وهي في حالة سكر ، وتحمل في يدها سكينا من الحجم الكبير ، وباغتته بطعنة قاتلة ، أصابته على مستوى البطن ، وعجلت بموته على الفور وبعين المكان ، ثم لاذت بالفرار.

وبعد إخبار رجال الأمن بالحادث ، انتقلت فرقة من الصقور إلى الحي ، وشرعت في البحث بين الأزقة ، حيث تمكن العميد الممتاز رئيس فرقة الدراجين بنفسه من لمحها في مكان مظلم وهي تركض ، فاتجه نحوها وشل حركتها ، وقام بتصفيدها رفقة باقي عناصره ، واقتادوها إلى ولاية الأمن ، حيث تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على العدالة.

هذا وانتقلت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى مكان الجريمة ، فيما تم نقل جثة الزوج الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال .

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