خطير .. هكذا أجهزت سيدة مخمورة على زوجها بطريقة بشعة وقتلته على الفور ليلة عاشوراء
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة أجهزت على زوجها ليلة عاشوراء بحي الانعاش ببني ملال .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالزوجة الجانية كانت على خلاف مع زوجها ، وبصدد الطلاق منه ، وتسللت إلى منزله وهي في حالة سكر ، وتحمل في يدها سكينا من الحجم الكبير ، وباغتته بطعنة قاتلة ، أصابته على مستوى البطن ، وعجلت بموته على الفور وبعين المكان ، ثم لاذت بالفرار.
وبعد إخبار رجال الأمن بالحادث ، انتقلت فرقة من الصقور إلى الحي ، وشرعت في البحث بين الأزقة ، حيث تمكن العميد الممتاز رئيس فرقة الدراجين بنفسه من لمحها في مكان مظلم وهي تركض ، فاتجه نحوها وشل حركتها ، وقام بتصفيدها رفقة باقي عناصره ، واقتادوها إلى ولاية الأمن ، حيث تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على العدالة.
هذا وانتقلت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى مكان الجريمة ، فيما تم نقل جثة الزوج الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال .
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