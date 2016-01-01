لسبب بسيط، مهاجر مغربي يحرق سيارة تابعة للشرطة الإيطالية
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أقدم مهاجر مغربي في بداية العشرينات من عمره على فعل أقل ما يقال عنه أنه متهور وذلك بعدما عمد إلى إضرام النار في سيارة تابعة للشرطة الإيطالية بمنطقة تروفيزو.
وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن الشاب لم يتقبل أن يقدم رجل شرطة على تحرير غرامة مالية في حقه بعدما ضبطه يقود سيارة بدون رخصة قيادة، فما كان منه إلا أن حاول الانتقام من الشرطة أضرم النار في سيارة تابعة لها وجد مركونة بمكان منزو.
هذا وتمكنت عناصر الأمن من اعتقال الشاب المغربي بعدما تم رصده من طرف إحدى كاميرات المراقبة وتحديد هويته إذ تنتظره عقوبة مشددة.
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