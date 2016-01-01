هادشي لي بقا ناقص .. مختل عقليا داير فيها ارهابي خطير يستنفر أمن البيضاء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأربعاء، من توقيف شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي يشتبه في تورطه في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تهديدا بارتكاب أعمال إرهابية.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان أجرى ثلاث مكالمات هاتفية صباح اليوم مع قاعة المواصلات بمنطقة أمن درب السلطان الفداء، يدعي فيها أنه ينتمي لتنظيم إرهابي ومهددا بارتكاب أفعال إرهابية.



وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه بمسكن عائلته، حيث أظهرت المعاينات الأولية تسجيل بعض علامات الاضطراب النفسي عليه.



وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية.