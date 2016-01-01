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سيارة خفيفة تدهس شيخا كان على متن دراجة نارية و ترديه قتيلا

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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سيارة خفيفة تدهس شيخا كان على متن دراجة نارية و ترديه قتيلا سيارة خفيفة تدهس شيخا كان على متن دراجة نارية و ترديه قتيلا

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن سيارة خفيفة بزاوية الشيخ اقليم بني ملال ، دهست عصر اليوم الاربعاء ، دراجة نارية صينية الصنع -c90- كان على متنها شيخا عمره 74 سنة، وأصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته بعين المكان .

هذا وحل رجال الدرك الملكي بمكان الحادثة ، وأجروا المعاينة اللازمة ، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال.

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