سيارة خفيفة تدهس شيخا كان على متن دراجة نارية و ترديه قتيلا

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن سيارة خفيفة بزاوية الشيخ اقليم بني ملال ، دهست عصر اليوم الاربعاء ، دراجة نارية صينية الصنع -c90- كان على متنها شيخا عمره 74 سنة، وأصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته بعين المكان .

هذا وحل رجال الدرك الملكي بمكان الحادثة ، وأجروا المعاينة اللازمة ، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال.