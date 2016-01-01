ها بشحال ضربو المتربصين بالموكب الملكي ف كـازا
أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة القطب الجنحي عين السبع أمس الثلاثاء، معاقبة 3 متهمين بالتربص بالموكب الملكي خلال الزيارة الأخيرة لمدينة الدار البيضاء( من ضمنهم رجل أمن متقاعد)، بالسجن النافذ ثلاثة أشهر مع إلزامهم بأدائهم غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم ، كما وجهت لأحدهم تهمة استغلال النفوذ المفترض قصد الحصول على منفعة.
و أوضحت مصادر مطلعة أن المتهمين الثلاثة حاولوا خلال المحاكمة نفي التهمة الموجهة إليهم ، مؤكدين أنهم كانوا يريدون التقاط صورة رفقة الملك على غرار جميع المواطنين المغاربة الذين سبق لهم مصادفة الموكب الملكي في جولاته الخاصة بالعاصمة الاقتصادية و بالخصوص كورنيش عين الذياب.
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