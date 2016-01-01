"مسخوطة الوالدين" تضرب والدتها و تهددها بالسلاح الأبيض في الشارع العام

أخبارنا المغربية ـ فاس

قامت العناصر الأمنية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، باعتقال فتاة في حالة تلبس بالشارع العام ، بعد أن حاصرها مواطنون اثر قيامها بتعنيف و سب والدتها ، كما هددتها بالسلاح الابيض.

و في تفاصيل هذه الواقعة التي حدثت نهاية الاسبوع الاخير، كشفت مصادر محلية أن العناصر الأمنية و بعد إلقاء القبض على الابنة المعتدية ، اتضح أنها تخفي السلاح الأبيض أداة التهديد في ثنايا ملابسها.

و تضيف المصادر أن الام كانت تحمل أثار العنف على مستوى عنقها و يدها حيث تم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاجات اللازمة ، فيما تم الاحتفاظ بالفتاة تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث.