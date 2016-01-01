الرئيسية | حوادث وقضايا | "مسخوطة الوالدين" تضرب والدتها و تهددها بالسلاح الأبيض في الشارع العام

"مسخوطة الوالدين" تضرب والدتها و تهددها بالسلاح الأبيض في الشارع العام

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"مسخوطة الوالدين" تضرب والدتها و تهددها بالسلاح الأبيض في الشارع العام

أخبارنا المغربية ـ فاس 

قامت العناصر الأمنية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، باعتقال فتاة في حالة تلبس بالشارع العام ، بعد أن حاصرها مواطنون اثر قيامها بتعنيف و سب والدتها ، كما هددتها بالسلاح الابيض.

و في تفاصيل هذه الواقعة التي حدثت نهاية الاسبوع الاخير، كشفت مصادر محلية أن العناصر الأمنية و بعد إلقاء القبض على الابنة المعتدية ، اتضح أنها تخفي السلاح الأبيض أداة التهديد في ثنايا ملابسها.

و تضيف المصادر أن الام كانت تحمل أثار العنف على مستوى عنقها و يدها حيث تم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاجات اللازمة ، فيما تم الاحتفاظ بالفتاة تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث.

مجموع المشاهدات: 3330 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات