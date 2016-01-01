دفن الزوج الذي قتلته زوجته المخمورة و تطورات مثيرة حول ابنته القاصر وعلاقتها بالجريمة

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن الزوج الذي قتلته زوجته بسكين ليلة عاشوراء، جرى دفنه عصر اليوم ببني ملال ، وسط صدمة أسرته وجيرانه من هول الجريمة.

ووفق مصادر ل"أخبارنا"، فأمن بني ملال لا يزال يحقق مع الزوجة الجانية ، كما يستمع لابنة الهالك القاصرة التي كانت تتواجد رفقة والدتها ، واحتمال أن تكون شاركت في الجريمة .

هذا وكانت الزوجة في خلاف مع الضحية ، وهاجمته و هي في حالة سكر طافح ليلة عاشوراء بمنزله بقصر غزافات المجاور لحي الانعاش ، واستلت سكينا ثم وجهت له طعنة غادرة عجلت بموته على الفور ، قبل أن يلقى عليها القبض من طرف الصقور بعدما حاولت الفرار.