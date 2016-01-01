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دفن الزوج الذي قتلته زوجته المخمورة و تطورات مثيرة حول ابنته القاصر وعلاقتها بالجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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دفن الزوج الذي قتلته زوجته المخمورة و تطورات مثيرة حول ابنته القاصر وعلاقتها بالجريمة دفن الزوج الذي قتلته زوجته المخمورة و تطورات مثيرة حول ابنته القاصر وعلاقتها بالجريمة

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس 

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن الزوج الذي قتلته زوجته بسكين ليلة عاشوراء، جرى دفنه عصر اليوم ببني ملال ، وسط صدمة أسرته وجيرانه من هول الجريمة.

ووفق مصادر ل"أخبارنا"،  فأمن بني ملال لا يزال يحقق مع الزوجة الجانية ، كما يستمع لابنة الهالك القاصرة التي كانت تتواجد رفقة والدتها ، واحتمال أن تكون شاركت في الجريمة  .

هذا وكانت الزوجة في خلاف مع الضحية ، وهاجمته و هي في حالة سكر طافح ليلة عاشوراء بمنزله بقصر غزافات المجاور لحي الانعاش ، واستلت سكينا ثم وجهت له طعنة غادرة عجلت بموته على الفور ، قبل أن يلقى عليها القبض من طرف الصقور بعدما حاولت الفرار.

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