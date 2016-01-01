جمعية حقوقية تجر قضية "خدام الدولة" إلى القضاء

أخبارنا المغربية

قامت جمعية حقوقية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار من ملك الدولة إلى والي الرباط عبد الوافي لفتيت.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الجمعية عرضت على الوالي عبر عون قضائي شراء العقار منه بـ 10 أضعاف المبلغ الذي اشتراه به من الدولة، لكن المحكمة الإدارية قضت، يوم 7 أكتوبر، بعد قبول الطلب.

و تابعت نفس اليومية أن الدعوى رفعتها الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، التي يوجد مقرها بتطوان، بتاريخ 17 غشت 2016، عن طريق محاميها بالرباط، سعيد السهلي، وجرت أول جلسة، في 9 شتنبر 2016، تقول الجمعية في مقال مرفوع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.