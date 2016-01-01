في مغامرة كبيرة...9 أطفال مغاربة يتمكنون من الوصول بحرا إلى إسبانيا بطريقة بدائية
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم أن الحرس المدني الإسباني قد عثر اليوم على 9 أطفال مغاربة تمكنوا من الوصول إلى الضفة الجنوبية للقارة الأوروبية بعدما عبروا البحر المتوسط على متن قارب مطاطي صغير.
وأضافت ذات المصادر أن الأطفال 9 خاضوا مغامرة كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعصف بمضيق جبل طارق دون أن يكون برفقتهم أي بحار .
هذا وقد تم تقديم المساعدات الضرورية للمهاجرين القاصرين قبل أن ينقلوا إلى أحد مراكز الإيواء بقادس.
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