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في مغامرة كبيرة...9 أطفال مغاربة يتمكنون من الوصول بحرا إلى إسبانيا بطريقة بدائية

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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في مغامرة كبيرة...9 أطفال مغاربة يتمكنون من الوصول بحرا إلى إسبانيا بطريقة بدائية

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم أن الحرس المدني الإسباني قد عثر اليوم على 9 أطفال مغاربة تمكنوا من الوصول إلى الضفة الجنوبية للقارة الأوروبية بعدما عبروا البحر المتوسط على متن قارب مطاطي صغير.

وأضافت ذات المصادر أن الأطفال 9 خاضوا مغامرة كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعصف بمضيق جبل طارق دون أن يكون برفقتهم أي بحار .

 هذا وقد تم تقديم المساعدات الضرورية للمهاجرين القاصرين قبل أن ينقلوا إلى أحد مراكز الإيواء بقادس.

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