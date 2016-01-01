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أحكام صارمة في حق المتورطين في سرقة سلاح ورصاصات مفتش شرطة بالجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
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أحكام صارمة في حق المتورطين في سرقة سلاح ورصاصات مفتش شرطة بالجديدة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

حكم صارم ذلك الذي أصدرته استئنافية الجديدة في حق المتورطين في عملية سرقة منزل مفتش أمن ممتاز بحي السلام بالجديدة والإستيلاء على مسدسه ومجموعة من الرصاصات ضمن مسروقات أخرى ، حيث أدانت المتهمين بثمانية سنوات حبسا نافذة لكل منهما.

تفاصيل الواقعة تعود إلى إلى غيد الأضحى الماضي حيث حيث اقتحم المتهمان منزل الضحية مستغلين خلوه في إجازة العيد ليسطوا على مسدس و 25 رصاصة ومجموعة من المقتنيات الثمينة.

وكان منزل مفتش الشرطة قد شهد، في يوم الموالي لعيد الأضحى إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف أجهزة الأمن بعدما توصلت الشرطة القضائية بنتائج تحليل البصمات التي جرى رفعها بمنزل مفتش الشرطة الذي تعرض للسرقة وتحديد هويتهما ومكان إقامتهما حيث باشرت تحرياتها وربط الإتصال بمعارفهما لتحديد مكان تواجدهما لتوقيفهما.

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