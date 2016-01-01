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شبكة مغربية للابتزاز الجنسي تروع إسرائيل

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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شبكة مغربية للابتزاز الجنسي تروع إسرائيل

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت وسائل إعلام عبرية أن تحقيقات معمقة أطلقتها الشرطة الإسرائيلية بغية تفكيك شبكة تنشط في مجال الابتزاز الجنسي عبر الانترنت استهدفت في الآونة الأخيرة عددا من من مواطني الكيان الصهيوني وخاصة بالمناطق الشمالية.

وأضافت ذات المصادر أن الشبكة التي يعتقد أنها تدار من المغرب ، تعتمد على حسابات فايسبوكية لفتيات وهميات وتستهدف على الخصوص الرجال المتزوجين ، إذ تقوم الفتاة بالتعري وإدارة حديث جنسي مع المستهدف من خلال مكالمة فيديو، ثم توثقها سرًا وتبدأ بمطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها خصوصًا بين أفراد عائلته، خلصة وأنها تمده بلائحة بأسماء وحسابات أقاربه كدليل على جدية تهديدها.

 
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