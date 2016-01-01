امرأة تتخلى عن رضيعها بمستعجلات مستشفى تطوان و الكاميرات تفضحها
أخبارنا المغربية ـ تطوان
في واقعة أخرى تؤكد تنامي ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع بالمغرب ، علم موقع "أخبارنا المغربية" من مصادره الخاصة، أن سيدة دخلت الى مستشفى سانية الرمل بتطوان في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أمس الاربعاء ، حيث قامت بوضع رضيعها في قسم المستعجلات ثم توارت عن الانظار.
و تضيف مصادرنا، أن المسؤولون بالمستشفى ربطوا اتصالاتهم برجال الشرطة الذين حضروا لمراجعة لقطات احدى الكاميرات المثبتة فوق باب المستعجلات في حضور رئيس القسم الدكتور محمد الخصال ، حيث تم تحديد صاحبة هذا التصرف الاجرامي .
يذكر أن حالات الفوضى و الاصطدمات المتكررة بين المواطنين و الاطباء و الممرضين في قسم المستعجلات بمستشفى تطوان ، فرضت وضع كاميرا خاصة بالمراقبة منصوبة فوق مدخل المستعجلات، قبل أن يتم وضع أخرى صباح اليوم داخل القسم المذكور تحسبا لحوداث مماثلة لما وقع أمس.
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