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امرأة تتخلى عن رضيعها بمستعجلات مستشفى تطوان و الكاميرات تفضحها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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امرأة تتخلى عن رضيعها بمستعجلات مستشفى تطوان و الكاميرات تفضحها امرأة تتخلى عن رضيعها بمستعجلات مستشفى تطوان و الكاميرات تفضحها

أخبارنا المغربية ـ تطوان

في واقعة أخرى تؤكد تنامي ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع بالمغرب ، علم موقع "أخبارنا المغربية" من مصادره الخاصة، أن سيدة دخلت الى مستشفى سانية الرمل بتطوان في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أمس الاربعاء ، حيث قامت بوضع رضيعها في قسم المستعجلات ثم توارت عن الانظار.

و تضيف مصادرنا،  أن المسؤولون بالمستشفى ربطوا اتصالاتهم برجال الشرطة الذين حضروا لمراجعة لقطات احدى الكاميرات المثبتة  فوق باب المستعجلات في حضور رئيس القسم الدكتور محمد الخصال ، حيث تم تحديد صاحبة هذا التصرف الاجرامي .

يذكر أن حالات الفوضى و الاصطدمات المتكررة بين المواطنين و الاطباء و الممرضين في قسم المستعجلات بمستشفى تطوان ، فرضت وضع كاميرا خاصة بالمراقبة منصوبة فوق مدخل المستعجلات، قبل أن يتم وضع أخرى صباح اليوم داخل القسم المذكور تحسبا لحوداث مماثلة لما وقع أمس.

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