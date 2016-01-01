غريب: اعتقال قاصر وعشيقته في الفراش داخل ملحقة ادارية وهذا ما حجزه الأمن
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن أمن بني ملال اعتقل في الصباح الباكر من اليوم الخميس ، شابا قاصرا وعشيقته من داخل الملحقة الادارية السابعة ببني ملال .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوفان كانا يفترشان الأرض ببعض الأفرشة بالقرب من مكان ركن سيارات القوات المساعدة داخل الملحقة.
وحجزت الشرطة لديهما سلاحا أبيض ، واقتادوهما لمخفر الشرطة ، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية .
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