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غريب: اعتقال قاصر وعشيقته في الفراش داخل ملحقة ادارية وهذا ما حجزه الأمن

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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غريب: اعتقال قاصر وعشيقته في الفراش داخل ملحقة ادارية وهذا ما حجزه الأمن

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن أمن بني ملال اعتقل في الصباح الباكر من اليوم الخميس ، شابا قاصرا وعشيقته من داخل الملحقة الادارية السابعة ببني ملال .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالموقوفان كانا يفترشان الأرض ببعض الأفرشة بالقرب من مكان ركن سيارات القوات المساعدة داخل الملحقة.

 وحجزت الشرطة لديهما سلاحا أبيض ، واقتادوهما لمخفر الشرطة ، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية .

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