معلومات مثيرة عن "مهووس المفاتن" الذي اعتدى على سائحة هولاندية بفاس
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
كشفت صفحات محلية بالعاصمة العلمية عن جانب خفي يخص شخصية الشخص الذي أقدم أول أمس الثلاثاء على الاعتداء على سائحة هولاندية كانت تجوب أزقة المدينة القديمة بفاس.
وحسب نفس المصادر، فإن المعني بالأمر مهووس بتتبع مؤخرات النساء والتحرش بهن، لدرجة أنه يحمل معه دائما شفرة حلاقة يستعملها في تمزيق ملابس ضحاياها من أجل الإستمتاع برؤية مفاتهن.
وأضافت أن السائحة الهولاندية أثارت شهوته بشدة مما حذا به إلى التحرش بها عن بعد في البداية قبل أن يصيبها بشفرته من الخلف بعد ذلك.
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