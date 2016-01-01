مؤلم...مقتل امرأة حامل على يد شقيق زوجها بخريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة :

أقدم رجل على ارتكاب جريمة قتل بشعة في حق زوجة أخيه بحي القدس بمدينة خريبكة، بعد زوال اليوم الخميس 13 أكتوبر، حيث وجه لها طعنات قاتلة على مستوى الرأس تاركا إياها مُضرَّجَةَ بدمائها.

وقالت مصادر الجريدة إن محاولات إنقاذ الضحية، البالغة من العمر 25 سنة، التي كانت تحمل جنينا في بطنها، لم تكلل بالنجاح لتفارق الحياة بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، حيث تم نقل جثمانها لمستودع الأموات، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة.

ووفق مصادر الجريدة ذاتها، فإن خلافات عائلية حادة كانت وراء الجريمة التي هزت حي القدس بالمدينة.