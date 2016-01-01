الحموشي يعاقب أمنيين بعد تقصيرهم في حماية الموكب الملكي بالبيضاء
أخبارنا المغربية
لم يتأخر رد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي، على التقصير الأمني الذي تم تسجيله أثناء تحركات الملك محمد السادس بالدارالبيضاء.
و قالت يومية المساء أن العقوبات الأمنية همت رئيس منطقة أمنية، إضافة إلى عميد أمن وضباط شرطة ومفتشين تبين أثناء الاستماع إليهم تقصيرهم في أداء المهمات المنوطة بهم أثناء تحركات الملك بالعاصمة الاقتصادية.
وصدرت عقوبات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين بمنطقة الفداء درب السلطان ومنطقة مولاي رشيد، إذ تم الاستماع إلى رئيس منطقة أمن مولاي رشيد حتى ساعة متأخرة من الليل.
إذ استدعت لجنة أمنية خاصة رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد ورئيس الاستعلامات العامة وضباط بالمنطقة الأمنية نفسها للحضور مباشرة بعد حادث رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية من طرف مختل عقلي إلى مقر ولاية أمن البيضاء للاستماع إليهم، بسبب التقصير في تأمين تحركات الملك خلال تواجده بالعاصمة الاقتصادية البيضاء.
شاشة أخبارنا
غريب: اعتقال قاصر وعشيقته في الفراش داخل ملحقة ادارية وهذا ما حجزه الأمن
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن أمن بني ملال اعتقل في الصباح الباكر من اليوم الخميس ، شابا قاصرا وعشيقته من داخل ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟