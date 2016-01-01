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إصابة سيدة وأبنائها بشكل خطير بعد رشق سيارتها بالحجارة بالطريق السيار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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إصابة سيدة وأبنائها بشكل خطير بعد رشق سيارتها بالحجارة بالطريق السيار

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أصيبت سيدة مغربية وأبناؤها بشكل خطير بعدما تعرضت السيارة التي كانت تقودها بالطريق السيار لهجوم بالحجارة من طرف أفراد عصابة مجهولة حاولوا إيقافها للاستيلاء على أغراضها.

الهجوم الذي وقع بالطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء قرب بوزنيقة أسفر عن إصابة السائقة بشكل خطير على مستوى الرأس ، بالإضافة إلى تعرض أبناؤها إلى جروح متفرقة، مما استدعى الأمر نقل الجكيع على وجه السرعة إلى المستعجلات.

للإشارة فإن حوادث الاعتداء تكررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أمام عجز عناصر الدرك الملكي عن تأمين الطرق السيارة وحماية مرتاديها.

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