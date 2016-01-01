مأساة : فيضانات مولاي ادريس زرهون تودي بحياة طفل صغير
أخبارنا المغربية
عرفت مدينة مولاي ادريس زرهون مساء اليوم، أمطارا طوفانية أغرقت جل شوارع المدينة، بعد اختناق البالوعات.
و أودت الفيضانات بحياة طفل ذي 8 سنوات، بعدما غرق في قناة للصرف الصحي بحي عين رجال بمنطقة مولاي إدريس زرهون.
و تمكنت المصالح الأمنية من انتشال جثة الطفل ونقلها الى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
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